Tensions électorales : Abbé Alphonse Seck appelle acteurs politiques et journalistes à…

La mission d’observation électorale conjointe de la commission épiscopale «Justice et Paix»/Scouts du Sénégal appelle les acteurs politiques à la retenue. En effet, lors de leur conférence de presse organisée ce mercredi 27 février, Abbé Alphonse Seck a exhorté les candidats et leurs affidés à faire confiance aux institutions et à se plier aux lois et règlements en vigueur au Sénégal.



«Aux candidats et à tous les acteurs politiques (nous demandons) d’engager toute contestation éventuelle dans le stricte respect de la loi électorale sénégalaise et de la manière pacifique».



La presse aussi bien nationale qu’internationale est aussi concernée par cette mise en garde car, informe le religieux, elle doit «s’abstenir de publier des résultats non officiels».



Abbé Seck de conclure par ces mots du Pape François : «Chaque échéance électorale constitue une occasion pour retourner au repère qui inspire la justice, la bonne politique est au service de la paix, et le droit».