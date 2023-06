Tensions politiques au Sénégal : Amara Diouf appelle le gouvernement à écouter les manifestants

Si les « Lions » de l'équipe nationale du Sénégal ont joué bon offices sur les violents affrontements dans leur pays d'origine ces 48 heures, les « lionceaux » ne sont pas en reste. Vendredi tard dans la nuit, le capitaine des U 17 a livré un message de paix au gouvernement du Sénégal. Amara Diouf appelle l'autorité supérieure à écouter les préoccupations des manifestants et travailler avec eux pour trouver des solutions.



« Le Sénégal a toujours été l'exemple parfait de la démocratie en Afrique svp chers décideurs aidez-nous à le conserver Certains de nos frères sont morts dans la rue et je prie pour le repos de leur âme ! Le gouvernement devrait écouter les préoccupations des manifestants et travailler avec eux pour trouver des solutions pacifiques NA JAAM DELOUSSI SOUNOU REEW N », a posté le jeune champion d'Afrique 2023 sur sa page instagram.



La situation est toujours tendue au Sénégal depuis le verdict sur le procès Ousmane Sonko/Adji Sarr, condamnant le leader de Pastef a une peine de deux (2) ans de prison ferme pour corruption de la jeunesse. Le maire de Ziguinchor a été acquitté des présumés Viols et menaces de morts. Cette décision qui pourrait rendre Sonko inéligible pour la présidentielle 2024, a été source de colère des manifestants. Ces derniers ont ravagé tous ce qui se trouve dans leur chemin. Conséquence, plus de 15 morts en 48h et d'énormes dégâts matériels ont été enregistrés.