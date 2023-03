Tensions politiques : un ex-membre fondateur de Pastef invite les Patriotes à s'ériger en bouclier autour de la République

Le coordinateur Cheikh Ahmed Tidiane Sall qui procédait lundi au lancement de son nouveau mouvement dénommé le Rassemblement des Patriotes du Sénégal (RPS), tire la sonnette d'alarme face à la montée des périls qui dit-il, « pourrait conduire le pays vers des lendemains incertains ». Il invite à cet effet les patriotes d'ici et d'ailleurs à ‘’s'ériger en bouclier autour de la République’’.



« Nous, membres fondateurs de Pastef et déçus de la mutation actuelle du parti, avisons l'opinion nationale et internationale de naissance de notre mouvement dénommé : le Rassemblement des Patriotes du Sénégal (RPS). Considérant nos efforts consentis pour implanter le parti dans la diaspora et au Sénégal nous avons I’impérieuse nécessité de rappeler le sens de notre engagement. Malgré notre présence dans l'opposition, il est notre devoir de tirer la sonnette d'alarme face à la montée des périls qui pourrait conduire le pays vers des lendemains incertains… Nous appelons tous les patriotes d'ici et d'ailleurs à s'ériger en bouclier autour de la République qui nous est commune, et à sécuriser leur quartier, les villes et villages, et de ne pas céder face à ce qu'on pourrait appeler un syndrome de lâcheté », martèle Cheikh Ahmed Tidiane Sall.



Mieux prévient-il, « Nous mettons en garde contre toutes tentatives de faire basculer notre pays dans la violence. Nous condamnons tous les appels à la violence d'où qu'ils viennent. Nous appelons au sens de la responsabilité des acteurs politiques. Nous invitons les Sénégalaises et les Sénégalais à nous rejoindre afin de construire un vaste rassemblement autour de l'essentiel, car seul le Sénégal compte ».