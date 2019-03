Tensions post-électorales : comment Serigne Mountakha et le régime ont désamorcé la bombe

Le rôle prépondérant du Khalife général des Mourides



Mais, concomitamment à ces actions, le chef de la communauté mourides a aussi joué sa partition laquelle a été fondamentale dans le désamorçage de la bombe. En recevant Idrissa Seck, le principal challenger de Macky Sall, Serigne Mountakha Mbacké lui a réaffirmé son attachement à la paix et à la stabilité. Idrissa Seck se réclamant Mouride ne pouvait se dérober à l’invite explicite du guide religieux.

D’ailleurs c’est devant le Khalife qu’il a annoncé qu’il abandonnait toute contestation violente.



Dans cette logique de préservation de la paix au Sénégal, Issa Sall du Parti de l’unité et du rassemblement (Pur) et Me Madické Niang leader de la coalition «Madické 2019» (arrivés respectivement 4e et 5e), ont lancé un appel envers leurs militants leur signifiant qu’ils ne cautionnaient pas la violence.



Après cette nouvelle posture d’Idrissa Seck, et des autres candidats malheureux à la présidentielle, Ousmane Sonko a su se rattraper surtout après son discours radical tenue au soir du scrutin. Dans une conférence de presse tenue vendredi, le chef de file de la coalition «Sonko Président» a lui aussi fumé le calumet de la paix, même si, a-t-il relevé, il y a une victoire sans vainqueur lors de cette présidentielle.