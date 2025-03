Tentative d’attaque contre GFM : deux individus interpellés et remis à la gendarmerie

Une tentative d’attaque a été évitée de justesse hier, vendredi dans la soirée devant les locaux du Groupe Futurs Médias (GFM). Peu avant le début de l’émission « Jakarlo », un groupe d’individus s’est rassemblé devant l’entrée principale, manifestant l’intention de s’en prendre au chroniqueur Badara Gadiaga et aux autres animateurs de l’émission, rapporte Dakaractu.



Grâce à la vigilance des agents de sécurité, leur plan a été déjoué. Le renforcement des mesures de sûreté a permis d’interpeller deux individus, présumés agresseurs, qui ont aussitôt été remis à la gendarmerie pour enquête, renseigne la même source.



Pour rappel, depuis la dernière édition de « Jakarlo », marquée par des échanges houleux entre Badara Gadiaga et le député Amadou Bâ (Pastef, parti au pouvoir), des appels au boycott de Futurs Médias se sont multipliés, émanant notamment de ministres et de responsables affiliés à ce parti. Badara Gadiaga fait depuis l’objet de menaces de la part de certains militants se réclamant du Pastef.