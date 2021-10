Tentative de coup d'Etat au Soudan : des dirigeants civils arrêtés

Des membres du gouvernement de transition du Soudan et d'autres dirigeants civils ont été arrêtés alors que des informations font état d'un coup d'État militaire.



Le Premier ministre Abdallah Hamdok fait partie des personnes qui auraient été assignées à résidence par des soldats non identifiés.



L'armée n'a pas fait de commentaire, mais les groupes pro-démocratie ont appelé à des manifestations de rue.



Les dirigeants militaires et civils sont en désaccord depuis que le dirigeant de longue date Omar el-Béchir a été renversé il y a deux ans et qu'un gouvernement de transition a été mis en place.



On ne sait toujours pas qui est à l'origine de ces arrestations avant l'aube.



Une déclaration du ministère de l'information sur Facebook indique que les arrestations ont été effectuées par des "forces militaires conjointes" et que les personnes arrêtées sont détenues dans "un lieu non identifié".



Il ajoute que M. Hamdok est poussé à soutenir un coup d'État, mais qu'il refuse de le faire et qu'il exhorte la population à poursuivre les manifestations pacifiques pour "défendre la révolution".



Les États-Unis sont "profondément alarmés" par les informations sur le coup d'État, dit leur envoyé spécial pour la Corne de l'Afrique, Jeffrey Feltman.



Des témoins rapportent qu'Internet est coupé dans la capitale, Khartoum, tandis que des images sont apparues sur les médias sociaux montrant une foules en colère brûlant des pneus dans les rues.



L'armée et les forces paramilitaires sont déployées dans toute la ville, limitant les déplacements des civils, indique un témoin cité par l'agence de presse Reuters.



L'aéroport de Khartoum est désormais fermé et les vols internationaux sont suspendus.



Le principal groupe pro-démocratique du Soudan appelle ses partisans à résister à tout coup d'État militaire.



Les autorités militaires et civiles de transition gouvernent ensemble depuis que le président El-Béchir a été renversé après des mois de manifestations de rue en 2019.



Un accord de partage du pouvoir entre les militaires et une coalition lâche de groupes - les Forces pour la liberté et le changement (FFC) - a été conclu, lançant le Conseil souverain.



Celui-ci devait gouverner le pays pendant une année supplémentaire - dans le but d'organiser des élections et de passer à un régime civil.



Mais l'accord a toujours été houleux, avec un grand nombre de groupes politiques rivaux - et des divisions au sein de l'armée également.



Les tensions se sont accrues après qu'une tentative de coup d'État attribuée à des partisans de M. el-Béchir a été déjouée en septembre.



Ce mois-ci, les opposants à la transition du Soudan vers la démocratie sont descendus dans les rues de la capitale, Khartoum, pour appeler l'armée à prendre le contrôle du pays.



Les groupes pro-démocratie estiment qu'il s'agit d'une tentative organisée de l'armée de reprendre le pouvoir.



Jeudi dernier, des dizaines de milliers de personnes ont manifesté à Khartoum pour montrer leur solidarité avec le gouvernement de transition.