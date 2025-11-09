Téra-meeting de PASTEF : Daouda Sidibé de la Nouvelle Responsabilité juge la sortie « décevante »

Le meeting tenu hier, samedi, par le leader de PASTEF, Ousmane Sonko, à Dakar, continue de susciter des réactions dans la classe politique sénégalaise. À Kolda (sud), Daouda Sidibé, responsable politique du parti Nouvelle Responsabilité et coordonnateur de la plateforme Kongol Fouladou (opposition), a exprimé sa déception, qualifiant cette sortie de « non-événement » sur le plan des idées.



Selon lui, la rencontre annoncée avec insistance et présentée comme un moment politique majeur n’a pas tenu ses promesses.



« Rien de nouveau sous nos cieux », a-t-il déclaré dans une note rendue publique samedi soir, estimant que le discours du chef du parti au pouvoir était « du déjà entendu ».



M. Sidibé a regretté que ce meeting, dont l’organisation aurait mobilisé d’importants moyens matériels, financiers et logistiques, n’ait pas apporté de réponses aux préoccupations réelles des populations.



« On s’attendait à un menu bien plus saillant que celui servi hier par le patriote en chef devant son état-major politique », a-t-il soutenu, jugeant que le discours était davantage centré sur des règlements de comptes politiques que sur des solutions concrètes.



S’attaquant au Premier ministre qu’il qualifie de « très puissant PM », Daouda Sidibé a estimé que le chef du gouvernement ne peut plus adopter le même ton que lorsqu’il était dans l’opposition.



« Son cheval de bataille actuel, qui doit même le priver de congé, est de travailler à solutionner les difficiles conditions de vie de nos compatriotes. Sur ce registre, rien n’a été dit lors de son show politique », a-t-il martelé.



Pour le responsable politique, le pouvoir exige action et résultats, loin du « populisme » et de « la victimisation » utilisés, selon lui, comme armes politiques.



« Bientôt deux ans de gouvernance mais rien de rassurant. Au pouvoir, on gère, on agit, on ne pleurniche pas encore moins passer tout son temps à jeter le discrédit sur ses prédécesseurs », a-t-il ajouté.



S’il reconnaît un point de convergence avec le leader patriote , c'est celui-ci : « les Sénégalais leur ont tout donné ». Cependant M. Sidibe constate avec regret que le discours du PM n’a donné aucune indication sur ce que l’actuel régime a offert ou compte offrir en retour aux citoyens.



Tout en appelant Sonko à revenir de ses congés « en forme et en force » pour s’attaquer aux véritables difficultés des populations, Daouda Sidibé a invité le pouvoir à concentrer son énergie sur l’amélioration des conditions de vie des Sénégalais plutôt que sur la lutte contre les voix discordantes.



