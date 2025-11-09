Téra-meeting de PASTEF : Daouda Sidibé de la Nouvelle Responsabilité juge la sortie « décevante »

Le meeting tenu hier, samedi, par le leader de PASTEF, Ousmane Sonko, à Dakar, continue de susciter des réactions dans la classe politique sénégalaise. À Kolda (sud), Daouda Sidibé, responsable politique du parti Nouvelle Responsabilité et coordonnateur de la plateforme Kongol Fouladou (opposition), a exprimé sa déception, qualifiant cette sortie de « non-événement » sur le plan des idées.
Selon lui, la rencontre annoncée avec insistance et présentée comme un moment politique majeur n’a pas tenu ses promesses.
« Rien de nouveau sous nos cieux », a-t-il déclaré dans une note rendue publique samedi soir, estimant que le discours du chef du parti au pouvoir était « du déjà entendu ».
M. Sidibé a regretté que ce meeting, dont l’organisation aurait mobilisé d’importants moyens matériels, financiers et logistiques, n’ait pas apporté de réponses aux préoccupations réelles des populations.
« On s’attendait à un menu bien plus saillant que celui servi hier par le patriote en chef devant son état-major politique », a-t-il soutenu, jugeant que le discours était davantage centré sur des règlements de comptes politiques que sur des solutions concrètes.
S’attaquant au Premier ministre qu’il qualifie de « très puissant PM », Daouda Sidibé a estimé que le chef du gouvernement ne peut plus adopter le même ton que lorsqu’il était dans l’opposition.
« Son cheval de bataille actuel, qui doit même le priver de congé, est de travailler à solutionner les difficiles conditions de vie de nos compatriotes. Sur ce registre, rien n’a été dit lors de son show politique », a-t-il martelé.
Pour le responsable politique, le pouvoir exige action et résultats, loin du « populisme » et de « la victimisation » utilisés, selon lui, comme armes politiques.
« Bientôt deux ans de gouvernance mais rien de rassurant. Au pouvoir, on gère, on agit, on ne pleurniche pas encore moins passer tout son temps à jeter le discrédit sur ses prédécesseurs », a-t-il ajouté.
S’il reconnaît un point de convergence avec le leader patriote , c'est celui-ci : « les Sénégalais leur ont tout donné ». Cependant M. Sidibe constate avec regret que le discours du PM n’a donné aucune indication sur ce que l’actuel régime a offert ou compte offrir en retour aux citoyens.
Tout en appelant Sonko à revenir de ses congés « en forme et en force » pour s’attaquer aux véritables difficultés des populations, Daouda Sidibé a invité le pouvoir à concentrer son énergie sur l’amélioration des conditions de vie des Sénégalais plutôt que sur la lutte contre les voix discordantes.
Selon lui, la rencontre annoncée avec insistance et présentée comme un moment politique majeur n’a pas tenu ses promesses.
« Rien de nouveau sous nos cieux », a-t-il déclaré dans une note rendue publique samedi soir, estimant que le discours du chef du parti au pouvoir était « du déjà entendu ».
M. Sidibé a regretté que ce meeting, dont l’organisation aurait mobilisé d’importants moyens matériels, financiers et logistiques, n’ait pas apporté de réponses aux préoccupations réelles des populations.
« On s’attendait à un menu bien plus saillant que celui servi hier par le patriote en chef devant son état-major politique », a-t-il soutenu, jugeant que le discours était davantage centré sur des règlements de comptes politiques que sur des solutions concrètes.
S’attaquant au Premier ministre qu’il qualifie de « très puissant PM », Daouda Sidibé a estimé que le chef du gouvernement ne peut plus adopter le même ton que lorsqu’il était dans l’opposition.
« Son cheval de bataille actuel, qui doit même le priver de congé, est de travailler à solutionner les difficiles conditions de vie de nos compatriotes. Sur ce registre, rien n’a été dit lors de son show politique », a-t-il martelé.
Pour le responsable politique, le pouvoir exige action et résultats, loin du « populisme » et de « la victimisation » utilisés, selon lui, comme armes politiques.
« Bientôt deux ans de gouvernance mais rien de rassurant. Au pouvoir, on gère, on agit, on ne pleurniche pas encore moins passer tout son temps à jeter le discrédit sur ses prédécesseurs », a-t-il ajouté.
S’il reconnaît un point de convergence avec le leader patriote , c'est celui-ci : « les Sénégalais leur ont tout donné ». Cependant M. Sidibe constate avec regret que le discours du PM n’a donné aucune indication sur ce que l’actuel régime a offert ou compte offrir en retour aux citoyens.
Tout en appelant Sonko à revenir de ses congés « en forme et en force » pour s’attaquer aux véritables difficultés des populations, Daouda Sidibé a invité le pouvoir à concentrer son énergie sur l’amélioration des conditions de vie des Sénégalais plutôt que sur la lutte contre les voix discordantes.
Autres articles
-
Dissolution de l'Apr : "C’est de l’ordre du fantasme et de la menace...Sonko veut salir l'œuvre de Macky" (Seydou Guèye)
-
Kolda : la mairie injecte plus de 14 millions FCFA en fournitures pour soutenir ses écoles
-
🔴DIRECT_ Terra meeting révélations de Sonko: Quelle posture pour Mimi et Abdourahmane Diouf ?
-
Le collectif “Niakhtou National” exige la libération immédiate des leaders et manifestants arrêtés
-
Sonko sur sa relation avec Diomaye : “ la rupture ne viendra pas de moi”