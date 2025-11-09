Téra-meeting : un bus de militants fait 23 blessés dans un accident sur la route du retour

Un grave accident de la circulation est survenu samedi, impliquant un bus transportant des militants de retour du « Téra Meeting » organisé par Ousmane Sonko, président du Pastef-les Patriotes, à Dakar. Le car, venant de Koungheul (centre-est) s’est renversé sur la route, faisant vingt-trois (23) blessés.
Selon les dernières nouvelles, toutes les victimes ont été évacuées vers des centres de santé pour une prise en charge médicale.
