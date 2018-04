Terrorisme, paix et sécurité : Timbuktu Institite forme la presse locale de Mbour

En partenariat avec la Fondation allemande Konrad Adenauer de Dakar, Timbuktu Institute - African Center for Peace Studies organise une session de formation des professionnels de la presse locale et des radios communautaires du département de Mbour sur le thème central « Médias, sécurité et cohésion sociale : entre libertés, déontologie et responsabilité ».



La formation qui aura lieu le mercredi 02 mai 2018 à 10H dans un hôtel de Mbour, sera «l’occasion d'échanger sur les enjeux sécuritaires du Sahel et le traitement de l’information sur les questions de paix et de sécurité afin de contribuer à une meilleure cohésion sociale dans notre pays» informe Timbuktu Institite dans une note parvenue à Pressafrik.



La coopération entre Timbuktu Institute et la Fondation Konrad Adenauer a objectif d’offrir aux journalistes et reporters des radios communautaires les pré-requis sur la notion de terrorisme, les exigences du traitement de l’information liée à l’extrémisme violent ainsi que les outils de renforcement de la paix et de la cohésion sociale dans une sous-région en pleine mutation géopolitique, renseigne la même source.