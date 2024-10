Texas : un bébé de 11 mois abattu par un enfant 3 ans dans une voiture

Une mort tragique. Lundi 21 octobre, un bébé de 11 mois a été accidentellement tué par balle par un jeune enfant de 3 ans à San Antonio au Texas (États-Unis).



Le drame a eu lieu dans la voiture familiale. Les trois enfants de 3 ans, 2 ans et 11 mois étaient installés à l’arrière du véhicule et une femme adulte se situait à l’avant. Le plus âgé a attrapé une arme à feu chargée placée à l’arrière et a accidentellement appuyé sur la détente, rapporte Cnews.



Le chef de la police de San Antonio, William McManus, a déclaré lors d’une conférence de presse qu’il s’agissait d’une «tragédie». Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes exactes ayant mené à l’accident.