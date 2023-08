Thaïlande: Thaksin Shinawatra, l'ex-Premier ministre de retour d'exil, transféré dans un hôpital

Thaksin Shinawatra vient de rentrer de 15 ans d'exil. Escorté par la police dès son arrivée à l'aéroport, le milliardaire âgé de 74 ans, n'a finalement passé que quelques heures en prison puisqu'il a été transféré dans un hôpital fréquenté par les policiers et leur famille dans la nuit de mardi à mercredi, un peu après minuit. Des responsables médicaux de la prison ont signalé des problèmes d'insomnie, d'hypertension artérielle et de manque d'oxygène dans le sang.



« Il souffre de plusieurs maladies, notamment du cœur, qui ont besoin d'être traitées et l'hôpital de la prison ne dispose pas du matériel adéquat », a indiqué le porte-parole du service correctionnel. « Le médecin a dit que pour éviter le risque de mettre sa vie en danger, il fallait l'envoyer à l'hôpital de la police », dans le centre de Bangkok, a-t-il poursuivi, cité dans un communiqué.



Élu deux fois Premier ministre avant d'être évincé par un coup d'État militaire en 2006, Thaksin Shinawatra avait été condamné par contumace pour des affaires de corruption remontant à ses années à la tête du gouvernement.



En Thaïlande, l'impasse politique devrait d'ailleurs prendre fin après l'approbation, ce mercredi par le roi, du nouveau Premier ministre Srettha Thavisin au lendemain de sa désignation au Parlement. Cette désignation a des allures de trahison politique, estiment certains. Beaucoup soupçonnent que l'alliance conclue par le Pheu Thai avec les militaires est le prix pour la libération de Thaksin Shinawatra. Ce sont ces mêmes militaires qui avaient éjecté Thaksin du pouvoir en 2006. Ainsi, malgré sa victoire écrasante aux précédentes législatives, Move Forward, le parti de la jeunesse, se retrouve évincé de la coalition gouvernementale.