Thaïlande : cinq personnes soupçonnées de trafic de drogue tuées par l'armée

Cinq personnes soupçonnées de transporter des méthamphétamines ont été tuées à la suite d'échanges de coups de feu avec l'armée thaïlandaise près de la frontière avec la Birmanie, un incident récurrent ces dernières semaines, ont annoncé vendredi les militaires.

«Nous sommes sains et saufs mais six trafiquants présumés ont perdu la vie, a indiqué le détachement militaire spécial de Pha Muang qui surveille plusieurs zones frontalières.





L'armée a ouvert le feu en réaction aux tirs d'un groupe de «15 à 20 hommes suspects», qui avaient refusé d'être fouillés. La fusillade a duré environ dix minutes, a-t-elle précisé.



Les militaires ont retrouvé 300 kilogrammes de kétamine, un anesthésiant aux effets psychédéliques de plus en plus consommé comme drogue, répartis dans 19 sacs à dos abandonnés sur les lieux.



Trois fusils et quatre téléphones portables ont aussi été récupérés.



Dans la même province de Chiang Mai, début décembre, les militaires thaïlandais ont abattu quinze personnes soupçonnées de trafiquer de la méthamphétamine en cristaux depuis la Birmanie.



Le Journal Le Québec