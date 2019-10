Thaïlande : le roi déchoit sa "concubine" de ses titres de noblesse en raison de sa jalousie vis-à-vis de la reine

Un communiqué officiel indiquait que Sineenat Wongvajirapakdi, première concubine officielle du roi de Thaïlande, avait été "ambitieuse" et avait essayé de "s'élever au même niveau que la reine".



"Les comportements de la concubine étaient considérés comme irrespectueux", précise le communiqué.



En juillet dernier, Sineenat Wongvajirapakdi était nommé "noble concubine" du roi, deux mois seulement après que ce dernier a épousé la reine Suthida, sa quatrième épouse.



Sineenat est major-général et pilote.



Elle est aussi infirmière et garde du corps.



Elle a été la première personne à recevoir le titre de Chao Khun Phra ou "noble concubine" en près d'un siècle.



La reine Suthida, ancienne hôtesse de l'air de 41 ans et chef adjointe de son unité de garde du corps, est la partenaire de longue date du roi Vajiralongkorn et a été vue avec lui en public pendant de nombreuses années.