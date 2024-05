Thiaroye-Sur-Mer : le maire demande l'érection d'un centre de santé et d'un poste de gendarmerie

El Mamadou Ndiaye, le maire de Thiaroye-Sur-Mer, a lancé un appel à l'État du Sénégal pour l'érection d'un centre de santé et d'un poste de gendarmerie. Avec une population d'environ 72 000 habitants, cette commune est une zone vulnérable en raison de la proximité des industries, ce qui rend la demande pour un centre de santé plus pressante.



« Nous avons entamé les démarches auprès des autorités ministérielles et je pense qu'une inspection devra venir pour voir le poste de santé que nous voulons transformer. Pour la réhabilitation de cet établissement sanitaire, le montant avoisine les 25 millions de FCFA », a expliqué M. Ndiaye.



Le maire a aussi évoqué le problème de l'insécurité dans la zone. « Avec les autorités étatiques, nous avons formulé une demande pour une unité de gendarmerie. Thiaroye-sur-Mer se trouve dans une zone d'insécurité. Nous avons besoin de cette unité de la gendarmerie. Avec les autorités des Forces armées, nous avons pu identifier un site et le ministre a envoyé une délégation pour visiter ce site. Nous sommes à l'écoute des autorités, mais je lance un appel encore une fois pour dire que nous avons vraiment besoin de ce poste de gendarmerie parce que Thiaroye-sur-Mer est une plateforme », a plaidé El Mamadou Ndiaye, lors de l'inauguration d'un nouveau poste de santé, hier lundi.



Pour ce dernier, « c'est un engagement électoral que nous venons de concrétiser dans le domaine de la santé parce que Thiaroye-sur-Mer souffre d'un déficit d'infrastructures Touba Thiaroye a été pendant longtemps laissé en rade. C'est pourquoi, lorsque nous sommes venus, nous nous sommes dit qu'il fallait apporter des corrections pour rééquilibrer la carte sanitaire », a souligné le maire. Le poste de santé, qui comprend également une maternité, vise à soulager la population locale, rapporte Libération.