Thiaroye : le père dépressif qui avait tenté d'égorger sa fille déféré

Dans le quartier Fass 3 de Santa Yallah à Thiaroye, l'inquiétude règne après la tentative de meurtre perpétrée par un père sur sa fillette de trois ans . Actuellement hospitalisée à l'hôpital Fann de Dakar, la fillette lutte pour sa vie, plongeant sa famille entre prières à domicile et visites à l'hôpital.L'incident a eu lieu mardi dernier lorsque C. Fall, souffrant de troubles mentaux, s'est barricadé dans sa chambre avec ses deux filles, menaçant d'égorger la cadette. La police de Thiaroye est intervenue et a réussi à maîtriser la situation, mais pas sans heurts.Après son interpellation, C. Fall a été placé en garde à vue et déféré au parquet pour tentative de meurtre par arme blanche. Les membres de sa belle-famille expliquent que ses troubles mentaux étaient à l'origine de l'attaque contre ses deux fillettes.D'après L;Observateur, précédemment, C. Fall avait été conduit à l'hôpital psychiatrique de Thiaroye, et une nouvelle consultation était programmée après son retour à domicile. Cependant, à son retour, il s'est barricadé avec ses filles, menaçant de les égorger.La communauté locale suit avec anxiété l'évolution de la santé de la fillette, espérant son rétablissement complet.