Thiaroye-sur-Mer submergée par une forte houle : le maire lance un appel à l’aide

Depuis 48 heures, la commune côtière de Thiaroye-sur-Mer, dans la banlieue dakaroise, est frappée par une forte houle qui a envahi de nombreuses habitations en bordure de mer. Les vagues, particulièrement violentes, empêchent même certains habitants de quitter leurs maisons.



« Thiaroye vit une situation inédite, causée par une très forte houle qui a eu raison sur les maisons en bordure de mer. Aujourd’hui, au moment où je vous parle, certaines populations peinent à sortir de leurs maisons parce qu’elles sont assaillies par les vagues », a déclaré le maire El Mamadou Ndiaye sur les ondes de la RFM.



Selon lui, l’ensemble des habitations situées sur la bande côtière, longue de 6 kilomètres à l’exception des zones occupées par les industries est touché. « Toute la partie où sont construites les maisons aujourd’hui est dans cette situation-là », a-t-il précisé.



Face à l’ampleur des dégâts, l’édile reconnaît l’impuissance des collectivités locales. « Les collectivités ne peuvent absolument pas grand-chose et je pense que l’État doit pouvoir nous venir en aide. Et je profite de cette occasion pour en appeler au secours à l’État du Sénégal », a-t-il insisté.