Thierno Alassane Sall sur la présidentielle: « Des millions de FCFA circulent dans le but de … »

« Des mallettes circulent dans le but d’acheter la conscience et le vote des citoyens », a révélé l’ancien ministre de Macky Sall. Pour lui, la célébration d’une fête ne doit pas être individuelle, c’est plutôt un mouvement collectif où tout le peuple célèbre des vertus et des valeurs.



Poursuivant, il a insisté sur le fait que « des millions de Fcfa sont distribués à des structures de l’Alliance pour la République (Apr, parti au pouvoir) après une audience et des milliers d’Euro circulent en Europe pour des militants frustrés alors que ce sont des étrangers qui viennent nous aider quand nos concitoyens sont en souffrance ».



Thierno Alassane Sall s’est attaqué à la manière dont la politique est faite dans le pays. « Cette façon de faire la politique est antinomique au développement économique et social », surtout à une période où « les populations de Dakar sont frappées par un manque d’eau ». Et d’ajouter, « il n’ y a aucun pays au monde où de telles pratiques l’ont mené vers un progrès économique et social ».