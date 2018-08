Thierno Amadou Sy: En 2019, on a « un seul candidat », Macky Sall et des « aventuriers », affirme le journaliste

« Ma conviction est que pour 2019 et pour l’instant, on a un candidat et des aventuriers. Le seul candidat crédible pour l’instant, c’est Macky Sall. Les aventuriers, on peut les citer, mais je me garderai de la faire », a-t-il souhaité.



Outre de qualifier les opposants « d’aventuriers, le journaliste estime qu’ « il y en a qui font du tourisme, avec des écarts de langage parfois, il y en a qui ne comprennent pas que le Sénégal ne peut pas se gagner à travers les réseaux sociaux ».



Le patron de « Ha Yeeso » a invité les opposants à se « crédibiliser d’abord», et d’ajouter qu’ « il est choqué par les arguments au rabais qu’ils développent, sans s’attaquer au bilan de Macky Sall ».