Thierno Bocoum sur les déguerpissements : « le régime donne l’illusion d’agir alors que les attentes réelles se trouvent ailleurs »

Thierno Bocoum, président du mouvement AGIR-Les Leaders, s’est exprimé sur les opérations de déguerpissement en cours dans les grandes villes du pays, qui touchent particulièrement les marchands ambulants. Dans une publication sur Facebook, l’ancien député estime que la « situation des marchands ambulants devient chaque jour plus préoccupante face à un régime qui renie ses propres promesses ».



Pour lui, « aménager l’espace public est une chose, s’attaquer sans alternative crédible au pouvoir d’achat des Sénégalais en est une autre ».



Il rappelle que toute « réforme qui touche directement la survie économique des citoyens doit s’accompagner de mesures préalables ».



Thierno Bocoum considère que l’objectif affiché par les autorités se « transforme en menace pour ces travailleurs qui ont choisi l’effort et la dignité plutôt que l’illégalité ».





Selon l’opposant, il est temps que le régime actuel arrête de « prendre les Sénégalais pour cibles », estimant que ces actions ne sont qu’un moyen de « donner l’illusion d’agir alors que les attentes réelles se trouvent ailleurs ».



