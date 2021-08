Thierry Henry va revenir en sélection belge

De retour dans le staff de Belgique lors de l'Euro 2020 alors qu'il avait déjà été adjoint entre 2016 et 2018, Thierry Henry (44 ans) est actuellement consultant pour Prime Vidéo. L'ancien attaquant d'Arsenal a d'ailleurs déjà pu s'illustrer dans ce nouveau rôle.



Celui qui a aussi été coach de l'AS Monaco et de l'Impact Montréal fera son retour sur le bord des terrains après la Coupe du monde 2022. En effet, la sélection belge a annoncé la nouvelle via ses réseaux sociaux.