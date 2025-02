Thiès : Abdourahmane Diouf promet plus de soutien aux centres de recherche et d’essai (Cre)

Le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, Abdourahmane Diouf, a promis que son département va soutenir davantage les 23 centres de recherche et d’essai (CRE) disséminés à travers le pays.



« Tous ces centres de recherche et d’essai (CRE) seront davantage soutenus par le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation », a-t-il assuré selon l’Aps qui donne l’information.



« Les jeunes Sénégalais que j’ai vus aujourd’hui à Pout, à Tivaouane et à Thiès, méritent d’être soutenus parce que c’est aussi cela l’avenir de la recherche et de l’innovation au Sénégal », a ajouté le ministre de l’Enseignement supérieur, venu visiter lundi les trois CRE de la région de Thiès, implantés à Pout, Tivaouane et Thiès.



Il a soutenu que ces structures sont « extrêmement utiles, mais ne sont pas encore très connus par les Sénégalais ».



Ces structures, mises en place par le ministère de l’Enseignement supérieur de la Recherche et de l’Innovation dans certaines grandes villes du Sénégal, visent à promouvoir la recherche et l’innovation chez les jeunes, a-t-il expliqué.