Thiès: Alfred Amadou Mango décroche le Bac à 14 ans

Alfred Amadou Mango, un élève surdoué, a décroché le Baccalauréat (Bac) 2019 en série S2 à l’âge de 14 ans. Né le 6 octobre 2004, le plus jeune bachelier du Sénégal est natif de Thiès, à 70 km à l'Est de Dakar.



« Cela n’a pas du tout été facile », soupire le jeune thiessois qui livre les secrets de sa réussite. « J’ai travaillé dur pour arriver à ce résultat », informe-t-il. Avant de féliciter ceux qui l’ont soutenu jusqu’à ce niveau : « Je remercie mes parents et mes professeurs qui ont tout mis en œuvre pour mon encadrement à l’école et à la maison. Ce résultat est le fruit d’un dur labeur ».



Le petit génie a sauté plusieurs étapes de son cursus scolaire, entre la maternelle et le collège. Il a été inscrit en Cours d’initiation (CI) à l’âge de 5 ans, à l’école élémentaire EL Hadji Madické Bâ de Thiès.



Petite de taille et fan de foot, Alfred Amadou Mango excelle partout sauf en Education physique.