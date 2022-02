Thiès : Dr Babacar Diop veut restaurer une « gouvernance fondée sur la justice sociale et la transparence »

Installé vendredi à la tête de la mairie de la ville de Thiès (ouest), Dr Babacar Diop, élu sous la bannière de la coalition Yewi Askan Wi, s’est engagé à « restaurer une gouvernance fondée sur la justice sociale, la transparence et le respect de l’intérêt général ».



"Je ferai de mon mieux pour restaurer une gouvernance fondée sur la justice sociale, la transparence et le respect de l’intérêt général", a promis M. Diop après s’être fait nouer l’écharpe de maire à la ceinture par le préfet de Thiès, Moussa Diagne.



La lutte contre la corruption fait partie de ses priorités, a dit le nouveau maire, enseignant au département de philosophie de l’Université Cheikh-Anta-Diop de Dakar et fondateur des Forces démocratiques du Sénégal (FDS/Les Guelwaar).



Le nouveau maire, issu de la coalition Yewwi Askan Wi, s’engage aussi à veiller à la protection de la nature et à faire des « daara » (écoles coraniques), des lycées et des collèges la ville des « lieux d’excellence ».



Sous son magistère, a-t-il assuré, la mairie de Thiès va venir en aide aux personnes âgées, aux malades et aux personnes démunies, « dans le respect de leur dignité ». L’emploi et la construction d’une économie florissante, qui améliore la prospérité des Thiéssois, font partie de ses priorités, a-t-il dit.



« J’ai devant moi une tâche plus vaste que celle qu’affronta Léopold Sédar Senghor, premier maire de Thiès, en 1956, en pleine lutte pour les indépendances africaines », a déclaré Babacar Diop.



Il a fait part de son ambition de faire de Thiès une ville universitaire, cosmopolite, culturelle, sportive, industrielle et ferroviaire. « Ce sera une ville moderne, prospère, moderne, intelligente et durable ».



M. Diop a profité de sa prise de fonctions pour rendre hommage aux cheminots fusillés en 1938 à Thiès, dans l’actuelle cité Ballabey.