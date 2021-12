Thiès: Une mère brûle les mains de son fils pour l'empêcher de jouer avec ses parties intimes

En voulant corriger son fils qui jouait avec ses parties intimes, M. Mbaye n’a trouvé rien d’autre que de bruler ses mains. Sa méthode lui a coûté une poursuite judiciaire et une condamnation à 2 ans de prison assortie d’un sursis.



Selon L’Observateur qui relate les faits, M. Mbaye, demeurant à Thiès, s’est servie d’une bonbonne de gaz pour bruler les bras de son fils qu’elle a surpris en train de jouer après ses parties intimes. Les cris de l’enfant ont alerté les voisins qui sont vite venus au secours.



Entre-temps, la mère effrayée par la situation s’est servie d’une eau froide pour tenter de calmer la douleur. Devant les cris de l’enfant, les voisins l’ont vite conduit à l’hôpital. Au centre de santé, les infirmiers ont interrogé les parents du garçon sur les causes de ses brulures.



Les faits établis, les agents de santé ont saisi la police. Arrêtée pour violences et voie de faits sur son fils de 3 ans, M. Mbaye est jugée mercredi. Devant du Tribunal de grande instance de Thiès, elle a reconnu les faits avant de souligner n’avoir « jamais eu l’intention de commettre cet acte ».