Thiès : démantèlement d’un réseau QNET, deux (2) individus arrêtés pour « escroquerie »

La police de Thiès a mis fin aux agissements présumés d’un réseau d’escroquerie opérant sous couvert de la société QNET. Le poste de police de Nginth a interpellé, le 18 septembre 2025, deux (2) individus poursuivis pour « association de malfaiteurs et escroquerie », à la suite d’une plainte déposée par une victime.Selon les enquêteurs, cette dernière a expliqué « avoir été approchée dès 2023 par l’un des mis en cause, qui lui avait promis des revenus hebdomadaires oscillant entre 150.000 et 800.000 FCFA en rejoignant le réseau QNET, spécialisé dans la vente de produits de bien-être et de santé. Pour en bénéficier, il fallait acheter un produit puis recruter de nouveaux partenaires. Appâtée par la perspective de gains rapides, la plaignante a versé 437.000 FCFA pour acquérir un pendentif anti-stress affiché à 450.000 FCFA. » Mais elle n’a reçu ni le produit ni de remboursement, ce qui l’a poussée à saisir la police.Interpellé et interrogé, le premier suspect a reconnu avoir convaincu la victime d’intégrer QNET, affirmant avoir remis les fonds à son supérieur hiérarchique. Ce dernier, également arrêté, a tenté de nier les faits en se présentant comme un simple vendeur en ligne des produits QNET, sans toutefois pouvoir justifier l’encaissement des sommes.La perquisition menée dans leur bureau installé aux Parcelles Assainies de Thiès a permis de saisir un important lot de matériels et de documents « un véhicule Chrysler 200C, un ordinateur portable, des téléviseurs, des ventilateurs, mais aussi des catalogues QNET, des registres d’inscriptions, des contrats civils et commerciaux, ainsi qu’un cachet d’entreprise au nom de "Oscar Sénégal SARL ". »Les deux suspects ont été placés en garde à vue, tandis que l’enquête suit son cours afin d’identifier d’éventuelles complicités et d’évaluer l’ampleur du réseau.