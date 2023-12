Thiés: les cheminots réclament la somme de 13 milliards FCFA à l’État

Depuis bientôt quinze ans, les membres du regroupement national des cheminots réclament la somme de 13 milliards FCFA à l’Etat du Sénégal. Ainsi, ils se sont réunis à Thiès pour exprimer leur frustration quant au contentieux social persistant. Leur principal objectif est d’interpeller le président de la République, Macky Sall, pour qu'il intervienne et donne des instructions claires au ministre des Finances ainsi qu'à toutes les autorités compétentes concernées, afin de trouver rapidement des solutions à leurs préoccupations.



Ces anciens travailleurs du rail, anciennement affiliés au Société des Chemins de fer Sénégalais (SNCS) et au FCS, ont fait ressortir leur colère et ont affirmé leur détermination à entreprendre des actions lorsque nécessaire pour faire entendre leur mécontentement face à cette situation persistante.



Lors de cette réunion, qui a rassemblé un grand nombre de cheminots venant de diverses régions du région, ils ont rappelé au ministre des Finances la promesse antérieure de verser leurs indemnités forfaitaires, chiffrées à hauteur de 13 milliards FCFA.