Thiès: plus de 300 plaintes enregistrées dans les conflits entre éleveurs et agriculteurs

Le dernier drame en date s'est produit le 21 février à Keur Maram, un village de la commune de Fandène, où un agriculteur, Moussa Diouf, a été tué à coups de machette par des éleveurs dans son champ. Cette tragédie a conduit le Gouverneur de la région, Saër Ndao, à convoquer un Comité régional de développement (CRD) réunissant agriculteurs, éleveurs, autorités administratives et forces de sécurité, afin de trouver des solutions durables à ces conflits.



Les statistiques des conflits dans la région sont inquiétantes. En effet, 326 plaintes ont été enregistrées, réparties entre le département de Mbour (38), celui de Thiès (183) et celui de Tivaouane (105). Parmi ces plaintes, 52 conflits ont pu être résolus, dont 8 à Mbour et 44 à Thiès.



Face à cette situation alarmante, le Gouverneur a pointé du doigt plusieurs causes majeures : le non-respect des réglementations sur les pâturages, l'entrée précoce des animaux dans les champs après la récolte, la divagation nocturne du bétail, le dépôt illégal d'appâts empoisonnés, ainsi que le recours à la violence pour régler les différends. Il a également critiqué la gestion des terres par certains maires, accusés de vendre les espaces sans laisser suffisamment de terrain pour les éleveurs et les agriculteurs.



Pour Saër Ndao, il est impératif de mettre fin à ces violences et d’instaurer un dialogue constructif. « Les éleveurs doivent arrêter de conduire leurs troupeaux dans les champs des agriculteurs, et ces derniers ne doivent pas se faire justice eux-mêmes. En cas de dommage, les deux parties doivent dialoguer ou recourir à la justice », a-t-il insisté. Le Gouverneur a également annoncé des mesures strictes et des sanctions pour dissuader de futures violences, soulignant que le président de la République avait, lors de la Journée nationale de l’Élevage, mis l'accent sur l'éradication du vol de bétail pour sécuriser le secteur.