Thiès : un Guinéen jugé pour avoir poignardé le mari de sa présumée amante

A. Diallo, tailleur de profession, est poursuivi pour « coups et blessures volontaires ayant entraîné une incapacité temporaire de travail (ITT) de 45 jours » sur son compatriote guinéen Alseyni. Les faits se sont produits à Notto Gouy Diama, un village situé à une vingtaine de kilomètres de Thiès. Selon l’enquête, le différend entre les deux hommes trouve son origine dans une liaison supposée entre A. Diallo et l’épouse d’Alseyni. Alors que ce dernier vivait à Dakar, le sieur Diallo aurait rendu visite, à plusieurs reprises, à la femme de son ami, tard dans la nuit. Un voisin, témoin de ces visites, en aurait informé le mari.



Pour mettre un terme à cette situation, Alseyni avait fait venir son épouse à Dakar. Mais selon la plainte, A. Diallo aurait continué de la contacter par téléphone, provoquant de nouvelles tensions. Le conflit a dégénéré lorsque les deux hommes se sont croisés lors d’un baptême à Notto Gouy Diama. Une altercation éclate, au cours de laquelle A. Diallo aurait porté un coup à l’oreille d’Alseyni à l’aide d’un objet tranchant.



Munie d’un certificat médical confirmant une ITT de 45 jours, la victime a saisi la gendarmerie. Le mis en cause, arrêté puis placé sous mandat de dépôt à la maison d’arrêt de Thiès, a nié toute relation adultérine à la barre, affirmant que « la femme n’était que sa cliente. » Le plaignant, lui, a maintenu ses accusations, affirmant que le prévenu entretenait bien une relation avec son épouse.



Le ministère public a requis l’application stricte de la loi. Le jugement a été mis en délibéré.