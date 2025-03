Thiès : un Jakartaman vend la moto de son patron pour se marier

Se marier à tout prix. C’était le souhait de M. Fall. Mais son rêve s’est transformé en cauchemar. Le jeune homme, employé comme conducteur de moto Jakarta par A. Diop, a trahi la confiance de ce dernier en revendant son véhicule de travail pour financer ses noces.



Achetée à 580 000 FCFA, la moto devait générer des revenus pour M. Fall, qui devait reverser une partie de ses gains à son employeur. Mais lorsqu’A. Diop constate l’arrêt des versements, il exige des explications. M. Fall tente alors de justifier l’absence de la moto en affirmant qu’il l’avait laissée en garantie pour obtenir un prêt d’un ami, raconte L’Observateur.



Soupçonneux, M. Diop mène sa propre enquête et découvre que son employé a en réalité vendu la moto pour 260 000 FCFA afin de financer son mariage. Suite à une plainte de son employeur, M. Fall est arrêté et placé sous mandat de dépôt. Jugé devant le tribunal des flagrants délits de Thiès, il reconnaît les faits sans détour.



« J’avais un souci d’argent. Je devais me marier et je n’avais pas assez de moyens. C’est pourquoi j’ai revendu la moto pour financer mon mariage », a-t-il avoué à la barre. Il s’est engagé à rembourser intégralement son employeur. A. Diop a confirmé avoir déjà récupéré 200 000 FCFA mais réclame un reliquat de 200 000 FCFA.



Le procureur a requis l’application de la loi. Le tribunal a déclaré M. Fall coupable « d’abus de confiance » et l’a condamné à six (6) mois de prison assortis de sursis.