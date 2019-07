Thiès : un instituteur accusé d’avoir abusé sexuellement 4 de ses élèves

I. Ndiaye, un inspecteur d’une école élémentaire à Thiès, située à 70 km à l'est de Dakar, a été arrêté puis placé sous mandat de dépôt à la Maison d’arrêt et de correction (Mac) de Thiès. Il est accusé d’avoir abusé sexuellement quatre (4) fillettes âgées entre 8 et 12 ans.



Selon les témoignages des victimes, le maître d’école les faisait isoler avant de frotter ses parties intimes contre elles, jusqu’à éjaculation. Les quatre (4) fillettes informent qu’elles avaient peur d’en parler avec leurs parents, car, expliquent-elles aux enquêteurs, leur maître leur demandait de lui faire une fellation sous la menace d’un couteau pour les intimider.



Alertée par les parents des élèves, la gendarmerie a procédé à son arrestation. Interrogé sur les accusations des gamines, Le sieur Ndiaye se lave à grande eau. Il a juré n’avoir jamais abusé de ses élèves qui disent, selon lui, des contrevérités.



N’ayant pas réussi à convaincre les hommes en tenue, le mis en cause, âgé de 48 et marié, a été placé sous mandat de dépôt au terme de sa garde à vue, livre « L’Observateur ».