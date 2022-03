Thomas Tuchel a tranché pour son futur, le Barça ne croit plus en Haaland

Thomas Tuchel clarifie son futur, la signature d'Erling Haaland au Barça se complique, et la Juventus lance sa révolution en défense, retrouvez dans votre revue de presse Foot Mercato les dernières informations de la presse sportive européenne.



Thomas Tuchel a tranché pour son avenir

Malgré le futur changement de propriétaire que connaîtra Chelsea, le club londonien pourra compter sur Thomas Tuchel. Le coach des Blues a assuré en conférence de presse vouloir rester le manager du club peu importe le futur. «Je suis ici pour rester» titre le Daily Mirror. Le tacticien allemand a expliqué vouloir que la vente se fasse le plus rapidement possible pour «calmer et clarifier la situation». Un coup de massue sur la tête de Manchester United. Les Red Devils avaient Tuchel comme l'un de leurs favoris pour reprendre les rênes de leur vestiaire la saison prochaine, en comptant sur le chaos qui règne à Chelsea pour le convaincre.



Le Barça en plein doute quant à la signature d'Erling Haaland

Dans un entretien accordé à Mundo Deportivo, le vice-président du FC Barcelone, Rafa Yuste, a reconnu que «la signature du Norvégien est très compliquée» et a assuré qu'ils ne «feront de folies pour personne». Mais attention, Yuste a rappelé qu'il n'a «jamais dit qu'il est irréalisable, car le monde du football est plein de rebondissements». La saga Haaland n'est pas prête de prendre fin au Barça.



La Juve veut révolutionner sa défense

Un joueur de Chelsea fait la une de La Gazzetta Dello Sport ce samedi matin, il s'agit du défenseur allemand Antonio Rüdiger. La Juventus compte bien faire de lui son grand atout défensif la saison prochaine. «Rüdiger, oui madame» titre le journal au papier rose. Pour rappel, l'allemand compte bien finir la saison avec les Blues et partir librement où il le souhaite en juin. On apprend qu'il aurait dit oui à la Juve pour les quatre prochaines années, en préférant les Bianconeri au Real Madrid ainsi qu'au Bayern Munich. Son contrat s'élèverait alors à 6,5 millions net par saison.