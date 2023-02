Tirage CAN U 17 : Le Sénégal dans le groupe A en compagnie de l’Algérie, du Congo et de la Somalie

L’Algérie va abriter du 29 avril au 19 mai 2023 la Coupe d’Afrique des Nations des U 17. Logé dans la poule A, le Sénégal, qui en sera à sa troisième participation après 2011 et 2019, hérite du pays hôte l’Algérie, du Congo et de la Somalie.



Dans la poule B, le Nigéria double vainqueur de la compétition fera face au Maroc, à l’Afrique du Sud et de la Zambie.



Enfin, la poule C est composée du tenant du titre Cameroun, du Mali, vainqueur des éditions 2015 et 2017, du Burkina Faso et du Soudan du Sud.



Les matchs de la poule A se joueront au stade Nelson Mandela de Baraki à Alger, la poule B à Constantine et la poule C à Annaba.

Les deux meilleures équipes de chaque poule et les deux meilleures 3èmes se qualifient en quarts de finale.



Les quatre demi-finalistes décrochent les tickets pour la Coupe du monde U17, programmée du 10 novembre au 2 décembre 2023 au Pérou, rapporte le quotidien sportif « Stades ».