Tirage CAN U17 : le Sénégal connaîtra ses adversaires ce jeudi

Pot 1 : Angola, Côte d'Ivoire, Égypte, Gambie, Somalie, Afrique du Sud, Tanzanie, Tunisie, Ouganda, UNIFFAC 1, UNIFFAC 2, Zambie

Pot 2 : Positions A2, B2, C2 et D2

Chapeau 3 : postes A3, B3, C3 et D3

Chapeau 4 : postes A4, B4, C4 et D4

Le tirage au sort final de la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 17 ans de la CAF TotalEnergies (CAN), Maroc 2025 aura lieu le jeudi 13 février au Caire à 13h45 heure locale (11h45 GMT).Le tirage au sort final sera diffusé en direct sur CAF TV et l'ancien international malien Adama Coulibaly et l'ancienne star sénégalaise Souleymane Camara agiront comme assistants au tirage au sort.Le tournoi élargi verra 16 équipes s'affronter du 30 mars au 19 avril 2025, avec un record de 10 nations africaines pour se qualifier pour la Coupe du Monde des moins de 17 ans de la FIFA 2025 à 48 équipes qui se déroulera au Qatar du 5 au 27 novembre 2025.* À déterminer avec un tournoi de qualification restant à jouer.Les équipes seront réparties en quatre groupes (A, B, C et D), chacun composé de quatre équipes. Le Maroc, en tant que pays hôte, est automatiquement pré-assigné à la position A1 du groupe A.Le reste des têtes de série de chaque groupe a été déterminé via les classements finaux de la CAN des moins de 17 ans de la CAF TotalEnergies, Algérie 2023.Le Sénégal, tenant du titre, occupe la position C1, le Burkina Faso (troisième en 2023) est en position B1 et le Mali (quatrième en 2023) occupe la position D1.Les deux meilleures équipes de chaque groupe se qualifieront pour les quarts de finale et la Coupe du Monde de la FIFA 2025, avant que la compétition ne se poursuive sous forme de matches à élimination directe.Les deux places restantes pour les nations africaines en vue de la Coupe du Monde de la FIFA seront attribuées lors de matches de barrage entre les équipes qui termineront troisièmes de leurs groupes.Le tirage au sort se fera en quatre pots distincts. Les 12 autres équipes en dehors des quatre têtes de série seront dansLes équipes seront tirées au sort pour les positions A2, B2, C2, D2, A3, B3, C3, D3, A4, B4, C4 et D4.