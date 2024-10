Tirage CHAN 2024 : les affiches des éliminatoires connues

En raison de l'organisation tripartite, cette 8e édition du Championnat d'Afrique des nations, l'équivalent de la CAN pour les joueurs locaux, se disputera avec 19 participants, dont les trois pays hôtes, qualifiés d'office. Il en ira de même pour le Maroc, la Tunisie et la Libye, qui récupèrent les trois places qualificatives dans la zone Afrique du Nord (UNAF) puisque l'Algérie, hôte et finaliste de la précédente édition, et l'Egypte ont fait le choix de ne pas s'inscrire. Sacré en 2018 et 2020, le Maroc avait manqué la précédente édition sur fond de conflit diplomatique avec l'hôte algérien.



Derby Mali-Mauritanie et Guinée-Guinée Bissau



En Zone WAFU A (Afrique de l'Ouest A), le Sénégal, tenant du titre, hérite d'un tirage très abordable puisqu'il fera face au vainqueur du premier tour entre le Liberia et la Sierra Leone. On aura droit aussi à deux derbies Mali-Mauritanie et Guinée-Guinée Bissau.