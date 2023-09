Tivaouane : 187 personnes interpelées pour diverses infractions

Dans le cadre de la célébration du Gamou de Tivaouane 2023, un dispositif de sécurité renforcé a été mis en place par la Police nationale sénégalaise. Le Commissaire de police divisionnaire Ibrahima Diop, qui est également le Directeur de la Sécurité publique, a tenu un point de presse pour informer sur les mesures de sécurité mises en œuvre.



Ce dispositif de sécurisation est articulé en trois étapes : avant, pendant et après le Mawlid. Avant le Mawlid, les éléments du Commissariat urbain de Tivaouane, renforcés par un important dispositif du Groupement mobile d'intervention, ont mené plusieurs opérations de sécurisation depuis le début du mois de septembre. Ces opérations ont conduit à l'arrestation de 187 personnes pour diverses infractions.



158 pour vérification d'identité, 11 pour nécessité d'enquête, 01 pour ivresse publique et manifeste, 02 pour conduite sans permis de conduire, 01 pour vol, 01 pour tentative de vol, 02 pour flagrant délit de vol, o2 pour vol en réunion avec usage de moyen de transport, 04 pour détention et usage de chanvre indien (125 grammes et o9 cornets) et 05 pour détention et usage de produit cellulosique (11 bouteilles de diluant de 50 ml).



Sur le plan de la sécurité routière, le Commissaire de police divisionnaire renseigne que 250 pièces ont été saisies, 21 véhicules mis en fourrière et 16 motos immobilisées.



D’après L’Observateur, pour le jour du Gamou, la Police nationale sénégalaise s'engage à assurer la protection des personnes et de leurs biens, la sécurisation des mausolées et des domiciles des chefs religieux, ainsi que la gestion de la circulation.



A cet effet, un effectif de 3 000 fonctionnaires de police en tenue et en civil a été mobilisé, avec des moyens logistiques conséquents (plusieurs caméras et drones ). Des caméras et des drones sont également utilisés pour améliorer l'efficacité des opérations de sécurité.



En ce qui concerne le plan de circulation, des dispositions ont été prises conformément à l'arrêté préfectoral, et la Police nationale appelle au respect des consignes des agents sur le terrain. Plusieurs postes avancés ont été installés dans des zones sensibles de la commune de Tivaouane pour une meilleure prise en charge des besoins sécuritaires.



La Police nationale sollicite la coopération de la population et encourage le signalement de tout fait susceptible d'intéresser ses services dans le but de garantir un Gamou de Tivaouane sûr et paisible en 2023.