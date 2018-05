Tivaouane Diack Sao : un nouveau projet lancé pour soutenir l’autonomie Locale

Les populations de Tivaouane Diack Sao se sont fortement mobilisées pour venir assister à la mis en place du programme de collecte et la gestion des ordures ménagères dénommé « Soutenons l’Autonomie Locale ». Un projet de l’Association 3AM, initié par Papis Gadiaga, président de ladite association, pour accompagner le processus de développement dans la commune.



« Nous informons les pouvoirs publics de notre réelle volonté d’accompagner le processus de développement de notre pays le Sénégal. Tout ce qui entre dans le cadre d’un Sénégal émergent nous intéresse. Le sous-emploi, la précarité, le manque d’accès aux soins sanitaires et une déperdition scolaire sans précédent, sont autant de réalités qui affectent nos populations. Conscientes de la situation, nous comptons apporter de notre mieux, pour mettre en place de meilleures conditions d’existence des populations ».



« Les jeunes qui prennent les pirogues pour rallier l’Europe et qui meurent par millier, personne n’est mieux placé que moi pour le dire. Parce que tous les jours que Dieu fait, je suis témoin de cette histoire. Parce qu’en Europe, je suis un Médiateur linguistique Interculturel. Donc, mon grand combat, c’est d’obliger les jeunes à rester ».



« L’objectif général de ce projet, c’est d’améliorer les conditions de vie des habitants de notre pays. Le projet verra dans sa phase de mise en œuvre la création d’emplois directs de 35 personnes et dans sa distribution plus de 200 ménages ».



Plusieurs autorités et personnalité, à savoir : Fatou Bintou Ndiaye, député, maire de la commune de Tivaouane Diack Sao, le Sous-préfet et son adjoint, Mada Dop, représentant du personnel, les chefs de quartier, les imams, entres autres étaient présents à la rencontre.