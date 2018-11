Tivaouane: Sonko appelle à la « tenue verbale » dans la manière de traiter l’adversaire politique

Le leader du Pastef, Ousmane Sonko, a appelé à la « retenue verbale et comportementale dans la manière de concevoir et de traiter l’adversaire politique », au sortir de son entretien avec le Khalife général des Tidianes à Tivaouane.



« Nous avons les mêmes parents, les mêmes environnements, ce qui appelle pour chacun d’entre nous à un minimum de retenue verbale et comportementale de tous les jours et une retenue dans la manière de concevoir et traiter l’adversaire politique ».



Revenant, sur son entretien, le leader des Patriotes, a fait savoir qu’ils ont parlé particulièrement de l’événement du Maouloud. « Nous avons bien écouté son sermon sur la symbolique du Maouloud et l’histoire du Prophète Mohamed PSL ».



« Nous avons aussi parlé du pays, mais en termes de recommandations. Nous avons bien apprécié les recommandations du Khalife qui tournent autour de cette nécessité, pour nous autres acteurs politiques (…) », explique-t-il.