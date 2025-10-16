Tivaouane : le préfet lance l’opération de libération des voies publiques

Le préfet du département de Tivaouane, Mamadou Gueye, a conduit ce jeudi 16 octobre une visite de terrain axée sur la sensibilisation des commerçants occupant illégalement la voie publique. Cette initiative s’inscrit dans la dynamique de réorganisation de l’espace public impulsée par le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique. Elle fait suite à l’arrêté préfectoral, entré en vigueur le même jour, interdisant les activités commerciales sur certaines artères de la ville, notamment les avenues Palla Mbaye et El Hadji Malick Sy, la route nationale 2 et la voie ferrée.Accompagné de ses services techniques, du maire adjoint chargé du cadre de vie et des forces de sécurité, le préfet a rappelé que l’objectif est de “libérer les emprises sans recours à la force”. Une approche pédagogique saluée par les commerçants qui ont promis de se conformer à la réglementation, même si, a averti le préfet, “force restera à la loi”.