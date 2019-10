Tivaouane: un chef de famille, son fils et son homonyme incriminés dans plus de 11 cambriolages

Quatre membres d’une même famille établie dans la cité religieuse de Tivaouane, région de Thiès, ont été incriminés pour vol commis la nuit, en réunion, avec usage d’armes à feu, de moyens roulants et complicité. Le cerveau de la bande, Aliou Ka et le chef de famille du même nom, ont été arrêtés et déférés au parquet de Thiès. Le reste de la bande a pris la fuite.



« L’Observateur », dans sa parution de ce mardi 15 octobre 2019, informe que cette famille a été accusée de plus de 11 vols et cambriolages, mais aussi, sur les chiffres des bétails volés : plus de 40 moutons de race.



Le journal indique que le chef de cette famille, A.Ka, 40 ans, est accusé d’avoir opéré dans cette entreprise délictuelle, en intelligence avec un de ses fils, A. D. Ka , son homonyme, A. K et le cousin de celui-ci, G.Ka.



Une enquête est ouverte pour mettre la main sur le reste de la famille en cavale.