Toglou : 29 Maliens candidats à l’émigration irrégulière arrêtés

La lutte contre l'émigration irrégulière se poursuit avec l'interpellation, par la Brigade de gendarmerie de Diass, de 29 candidats à l'émigration irrégulière, tous de nationalité malienne. Cette opération s'est déroulée dans la soirée de vendredi, à Toglou (département de Mbour).



Selon des informations fournies par L’Observateur, ces individus, comprenant une femme, ont été appréhendés dans une maison située en face du Lycée de Toglou, vers 18h30mn. Malgré les tentatives des autorités pour obtenir des détails sur leur voyage, ces individus n'ont pas coopéré, gardant le silence sur les circonstances et les détails de leur projet migratoire.



Il est spécifié que des démarches sont en cours pour identifier et appréhender les organisateurs de ce voyage. Une enquête a été ouverte pour éclaircir les faits et déterminer les responsabilités. La suite des procédures à l'encontre des individus interpellés dépendra de la décision qui sera prise par le Procureur en charge de l'affaire, d'après les précisions fournies par la source sécuritaire.