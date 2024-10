Togo: Jonas Siliadin succède à Agbéyomé Kodjo à la tête du MPDD

Remise à plat des statuts, redéfinition de la stratégie de conquête du pouvoir, élection d’un bureau exécutif et, surtout, désignation du successeur de Gabriel Agbéyomé Kodjo pour les cinq prochaines années : pour son premier congrès depuis le décès de son leader le 3 mars dernier, le Mouvement patriotique pour la démocratie et de le Développement (MPDD) avait du pain sur la planche.



Après la désignation de l’unique liste en lice, le président du directoire du congrès, Combey Combétey Mitronunya, installe le nouveau chef du parti, Jonas Siliadin, dans ses fonctions. « En tant que nouveau président national du MPDD, quelles sont vos attributions ? Et bien celui-ci assure la direction du parti et, à ce titre, est le garant de sa ligne et de son orientation politique », annonce-t-il.



« Nous sommes un parti dont le principal objectif est d'être dans une opposition constructive »

Ancien chef de cabinet d'Agbéyomé Kodjo quand celui-ci a occupé le poste de Premier ministre du Togo, au début des années 2000, Jonas Siliadin prend ensuite la parole. Il expose alors comment il entend repositionner le MPDD. « Nous sommes un parti de centre républicain qui a pour principal objectif d'être dans une opposition constructive, d'être en capacité de construire des alliances pour peu qu'elles permettent de servir au mieux les intérêts du peuple togolais, affirme-t-il avant d'ajouter : nous sommes donc un parti modéré. »



En attendant, le MPDD se retire de la dynamique Mgr Kpodzro avec, dans sa ligne de mire, les prochaines élections municipales. Un scrutin dans la perspective duquel la formation compte réactiver ses cellules de base, comme l’a demandé le congrès.