Togo: deux journalistes ont été espionnés par Lomé «via» le logiciel Pegasus, dénonce une ONG

On peut vous dire qu'ils ont eu accès à absolument tout : aux messages, vous avez potentiellement accès aux messages effacés, à toutes les données personnelles, à la liste des appels qui ont été passés et de toutes les personnes qui sont en interaction avec vous, des documents que vous pouvez stocker sur certaines applications de votre téléphone portable, etc. Nous sommes entrés en contact avec la ministre de la Communication, qui n'a pas apporté de réponses aux questions que nous avons posées et qui restent valables. Il est important que le Togo puisse donner ses explications. Le Togo est-il encore client de ce logiciel d'espionnage ? A-t-il encore recours à ce type d'opération concernant des journalistes ? Combien de journalistes ont été visés ? Et puis peut-être, plus directement pour les deux qui en ont été la cible : Pourquoi ont-ils été espionnés de la sorte ?

Le ministre togolais de l’Urbanisme a déposé une plainte contre les journalistes Loïc Lawson et Anani Sossou pour avoir publié des informations sur le vol d'une importante somme d'argent à son domicile. Adedze Kodjo ne conteste pas le vol, mais le montant révélé par les journalistes - sans avoir jamais donné lui-même un montant du préjudice subi.Selon RSF, au moins 23 intrusions par le logiciel Pegasus ont été constatées sur le téléphone de Loïc Lawson, le directeur de publication du Flambeau des démocrates, au cours du premier semestre 2021 . Contactées par RFI, les autorités togolaises n'ont pas donné suite pour le moment. Pegasus est un logiciel espion très sophistiqué qui peut rentrer dans votre smartphone sans que l’utilisateur s’en aperçoive, et avoir accès à toutes ses données : messages, photos, contacts, informations personnelles, etc. Pegasus a été mis au point par la société israélienne NSO. Sur son site, l'entreprise affirme proposer des technologies à des agences gouvernementales pour leur permettre de lutter contre le crime et le terrorisme. Mais apparemment, certains gouvernements se serviraient de ces puissants outils pour espionner des personnes de la société civile, défenseurs des droits humains, opposants, journalistes, avocats, etc...Pour Arnaud Froger, responsable du bureau investigation de RSF, les deux journalistes sont dans le collimateur des autorités de longue date : « C'est parce qu'on s'est intéressé aux circonstances de la détention de ces deux journalistes qu'on s'est aperçu qu'ils avaient aussi été l'objet d'une opération de cyber-espionnage en 2021, à l'époque où le Togo était un client avéré de Pegasus. »