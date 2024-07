Togo: la dépouille de l'ex-Premier ministre Gabriel Agbeyomé Kodjo de retour au pays

Succession d'hommages

La dépouille de Gabriel Agbéyomé Kodjo a traversé la frontière du Ghana en début d'après-midi. Ses enfants et des membres de la famille l’accompagnaient, rapporte notre correspondant, Peter Dogbe.Du côté togolais, des proches et collaborateurs attendaient. Parmi eux, Jonas Siliadin, ancien chef de cabinet alors qu’il était encore Premier ministre du Togo. « C'est un grand soulagement pour nous qu'il puisse rentrer et reposer en paix sur cette terre qu'il a tellement aimée (au point) de donner sa vie pour ce qu'il croit être son bonheur ».La dépouille a ensuite traversé la ville jusqu’à son domicile, où les parents et les membres de sa famille l’ont accueillie avec des invocations et prières pour le défunt… Gabriel Agbeyomé Kodjo , officiellement arrivé deuxième à la présidentielle de 2020, avait contesté le résultat des urnes : il était arrivé officiellement deuxième lors des présidentielles du 22 février avec un score de 19,46% de voix contre 70,54% pour Faure Gnassingbé. Contestant ce résultat, il avait été interpellé en avril et avait ensuite disparu de la circulation , tout en continuant à contester la victoire de Faure Gnassingbé et ce jusqu’à sa mort le 3 mars dernier.Avant son retour au pays, sa famille politique lui a rendu hommage mercredi soir u cours d’une veillée au siège de son parti. Et ce vendredi soir, une homélie publique se tiendra à la paroisse universitaire de Saint-Jean. Enfin, samedi, c’est dans l’intimité familiale que M. Gabriel Agbéyomé Kodjo sera inhumé dans sa terre natale à Tokpli.Aucune cérémonie officielle n’est prévue pour celui qui fut, ministre, président de l’Assemblée nationale et Premier ministre avant de devenir un fervent opposant.