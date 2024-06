Togo: le Grand Lomé touché par des inondations alors que démarre la saison des pluies

La saison des pluies a commencé au Togo. Plusieurs épisodes de fortes précipitations ont déjà été enregistrés dans le sud du pays. À Lomé, plusieurs zones ont connu des inondations. L'agence de météorologie du Togo prévoit de fortes pluies pour le mois de juin, et appelle à la vigilance les populations des zones vulnérables.



Près des retenues d'eau du carrefour des deux lions à Lomé, des voies sont inondées. L'eau s'est infiltrée dans les boutiques et certaines ont dû fermer pendant plusieurs jours suite aux fortes pluies sur la capitale togolaise en fin de semaine dernière.



Dans la zone de Zanguera, un homme explique avoir été réveillé en pleine nuit par l'eau dans sa maison et avoir fui avec femme et enfants, laissant derrière lui ses affaires et ses volailles.



Plusieurs facteurs expliquent les inondations qui touchent régulièrement le Grand Lomé en saison des pluies. « La ville est dans l'ensemble située dans une plaine qui donne par endroit des petits bassins de rétention des eaux de pluie. Et donc, à l'avènement de l'urbanisation, la construction des habitations n'a pas tenu compte de cette morphologie. Les gens sont allés construire leurs maisons dans ces bassins, du coup quand il pleut, les eaux se retrouvent dans leur endroit naturel et tous ceux qui habitent dans ces lieux sont tout de suite inondés », explique Nkéré Komi, professeur de géographie à l'Université de Lomé.



Autres facteurs en cause, la densité du bâti qui empêche la pluie de s'infiltrer dans le sol et le changement climatique avec de fortes pluies dans un délai très court.



L'Agence nationale de la protection civile évalue actuellement les dégâts. Toutes les communes du Grand Lomé sont touchées, selon l'ANPC, qui poursuit le pompage des eaux et la sensibilisation dans les zones à risques. Un numéro vert gratuit a été mis en place en cas d'inondation : le 170.