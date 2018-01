Togo : le front social se radicalise

Les travailleurs de la santé regroupés au sein du Syndicat des praticiens hospitaliers du Togo (Synphot).

Ils réclament la construction de nouvelles infrastructures, l'équipement des structures sanitaires existantes et la protection du personnel soignant, entre autres.

Auparavant, la Synergie des travailleurs du Togo (Stt) avait déposé dès lundi un préavis de grève de dix jours.

Elle revendique la restauration de l'indemnité de départ à la retraite et l'application de tous les statuts particuliers identifiés par la loi portant statut général de la fonction publique.

La STT regroupe les personnels de santé, les enseignants et les fonctionnaires de l'administration générale.

Au même moment, l'opposition appelle également ses militants à trois jours de manifestation à partir de ce mercredi.