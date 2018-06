Togo: les propositions de Gerry Taama pour une alternance politique

​Au Togo, y a-t-il une place pour une 3ème voie entre le pouvoir et la coalition des 14 partis de l'opposition ? Alors que le dialogue politique est dans l'impasse et que la crise semble s'enliser depuis plus de six mois, Gerry Taama opte pour une stratégie plus «pragmatique» selon lui. Gerry Taama est un ancien capitaine du régiment blindé. En 2008, il avait démissionné avec fracas de l'armée pour créer son parti, le NET, le Nouvel engagement togolais. Face à ce qu'il appelle «la bipolarisation extrême des partis», il se revendique comme centriste et estime que ce n'est pas en organisant des journées «Togo mort» que Faure Gnassingbé quittera le pouvoir.