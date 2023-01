Togo: un duplicata du certificat de nationalité en ligne en 24h

Finies les longues files d’attente au service de la Direction de la nationalité pour se faire établir un duplicata de ce certificat. Il suffit au demandeur d’aller sur le portail de l’administration publique pour trouver le service-public.gouv.tg.



le commandant Togbé Agbaglah, directeur technique de l’agence Togo digital, nous explique la procédure. « L'interface est assez simple à dessein... à partir de votre téléphone portable, vous pouvez effectuer ces opérations... »



La digitalisation des certificats de nationalité a commencé en juin 2008 et depuis la demande de duplicata n'a cessé de s’accroître chaque année. Ainsi en 2022, la Direction de la nationalité a délivré 563 918 duplicata contre 466 178 en 2021 et 71 760 en 2019.



Pour Koboyoh Kpatcha-Tchamdja, directrice du service des nationalités, le duplicata occupe une place importante dans le traitement des demandes. « Seuls sont concernés par la digitalisation les certificats de nationalité sécurisés et numérisés... »



L’obtention du duplicata s’effectue en 24h. Les premières demandes de nationalité, elles, ne sont pas encore dématérialisées.