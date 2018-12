Top 5 meilleurs joueurs africains 2018 : Jeuneafrique rend justice à Koulibaly

Établir ce classement n’a pas posé de problème particulier pour les trois premières places. La tâche est devenue plus compliquée pour les deux suivantes. Nous avons choisi le brillant gaucher marocain Hakim Ziyech et le méconnu Comorien El Fardou Ben Mohamed, qui brille avec l’Étoile Rouge Belgrade, un prestigieux club européen.

D’autres auraient pu figurer dans ce top 5 en fonction des titres remportés ou de leurs performances individuelles. Comme le Malien Moussa Marega, très efficace avec le FC Porto, moins avec sa sélection, ou le Togolais Djene Dakonam (Getafe/Espagne), un des meilleurs défenseurs latéraux de la Liga espagnole ; l’attaquant ivoirien Nicolas Pépé (Lille/France), le buteur tanzanien Mbwana Samatta (KRC Genk/Belgique) ; les Marocains Mahmoud Benhaloub, meilleur réalisateur de la Coupe de la CAF avec le Raja Casablanca (12 buts), et Ayoub El Kaabi (China Hebei Fortune/Chine), révélé lors du CHAN ; le Sénégalais Mbaye Diagne, qui affole les compteurs du championnat de Turquie avec Kasimpasa, ou encore l’Algérien Baghdad Bounedjah, buteur obsessionnel d’Al Sadd (Qatar) et dont les performances avec la sélection sont de plus en plus convaincantes (6 buts en 2018). Mais il fallait bien faire un choix…