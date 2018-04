Top Déclarations de la semaine : Dugarry et le 'crachat' de Neymar, Younousse Sankharé explicatif, l'élégance de Mourinho, Benzema en pacifiste. Dugarry indigné par l'absence de Neymar le soir du titre, Sankharé s’explique sur sa situation actuelle en club, Payet pique Lyon, Mourinho classe avec Wenger, Benzema s'explique pour la Marseillaise, l'émouvant discours de Guardiola... Découvrez les phrases choc de la semaine.

Accueil Envoyer à un ami Version imprimable Partager



1. Christophe Dugarry : «Comment Neymar peut ne pas être là pour le match du titre ? Comment le PSG peut accepter quelque chose comme ça ? Comment peut-il regarder ses coéquipiers dans les yeux en se comportant comme ça ? Il crache sur le club. Je trouve ça scandaleux. S'il était au Barça, il serait revenu sans aucun problème. Et on pense que le PSG peut gagner la Ligue des Champions avec des attitudes comme ça...». Toujours en rééducation au Brésil, l'attaquant vedette du PSG a suivi le match du titre face à l'AS Monaco (7-1) à la télévision… tout en jouant au poker en ligne.

2. Dimitri Payet, sur une éventuelle qualification en finale de la Ligue Europa au Groupama Stadium : «Le kif, ce serait d'aller jouer cette finale à Lyon. Surtout par rapport à ce qui s'est passé au Vélodrome lors du match retour (défaite 2-3 et des échauffourées au coup de sifflet final, ndlr)». Plutôt rancunier le Marseillais. En tout cas, pour les Gones, éliminés dès les 8es de finale, un tel scénario aurait du mal à passer…

3. José Mourinho, en réaction au départ à venir d'Arsène Wenger : «Je souhaite toujours le meilleur à mes adversaires, d'autant qu'il a été longtemps le plus grand rival de Sir Alex Ferguson. Vous ne connaissez pas le respect mutuel dont on fait preuve, même si parfois on donne l'impression du contraire. Je ne regrette rien du passé. Mais je n'ai pas la mémoire courte. Je sais ce que signifie de remporter trois championnats et sept FA Cup. Nous montrerons à Arsène le respect qu'il mérite». Des propos très classes de la part du Portugais malgré ses multiples prises de bec avec l'Alsacien. C'est donc un bel accueil qui attendra Wenger à Old Trafford le 29 avril en championnat.

4. Karim Benzema : «Si on l'écoute bien, La Marseillaise appelle à faire la guerre, je n'aime pas ça». Longtemps critiqué pour son refus de chanter la Marseillaise avant sa mise à l'écart, l'attaquant du Real Madrid a justifié sa position.

5. Pep Guardiola - «Félicitations à tous parce que nous sommes champions. Nous sommes les meilleurs d'Angleterre. Je veux que chaque membre de mon staff, chaque personne au club, ressente cela. On parle toujours de l'entraîneur ou des joueurs, mais une telle performance est impossible sans tous vos incroyables efforts. (…) Vous avez créé quelque chose d'unique. C'est impossible d'achever une telle performance si vous n'êtes pas des mecs bien, de bonnes personnes. Vous allez rester dans mon cœur jusqu'à la fin de mes jours. J'en suis certain». Il n'y a pas à dire, le manager de Manchester City sait trouver les mots pour motiver ses troupes. Mais cette année encore, cela n'aura pas suffi en Ligue des Champions…

6. Zinédine Zidane, après le penalty polémique sifflé pour le Real contre la Juventus Turin (1-3) - «Je suis indigné. C'est une honte quand on parle de vol. C'est ce qui me déçoit. Je suis très déçu, très remonté, par ce qui se dit. On peut dire 'penalty, pas penalty', chacun son interprétation. (…) Mais tout ce qu'on peut dire derrière, qu'on n'a qu'à nous donner la Ligue des Champions au mois de septembre, qu'on n'a qu'à faire ceci ou cela… Mais voyons, il faut arrêter ! Ce n'est pas normal qu'on puisse donner une tribune à des gens qui disent des choses pareilles. Nous, on bosse, on travaille» (Conférence de presse, le 14/04/2018) Dans ce contexte explosif, on souhaite bonne chance aux arbitres de la demi-finale de C1 entre les Merengue et la Bayern Munich.

7. Zlatan Ibrahimovic, qui a pris sa retraite internationale en 2016 - «Je vais aller au Mondial. C'est la seule chose que je peux dire. Si j'en dis plus, des gens vont m'en vouloir. Je dois faire attention à ce que je dis maintenant. Une Coupe du monde sans moi ne serait pas une Coupe du monde». Comme il ne cesse de le répéter, l'attaquant du Los Angeles Galaxy est persuadé de pouvoir faire son come-back avec la Suède en juin prochain. A moins qu'il s'agisse d'un coup de communication de la part du buteur, qui pourrait se rendre en Russie en tant que consultant...

8. Le consultant Eric Di Meco, sur le quart de finale retour de Ligue Europa, OM-RB Leipzig (5-2) - «Ce qui s'est passé dans ce stade-là, c'est la plus belle soirée de Coupe d'Europe qu'il y ait eu à Marseille depuis que le club existe. Il y avait tout. Le scénario, c'est un quart de finale, un match retour, 60 000 personnes dans ce stade fermé, une ambiance digne de la Turquie. Ce stade est fou». Et l'OM peut encore s'attendre à une ambiance de dingue jeudi prochain, le 26 avril, en demi-finale aller de la Ligue Europa face au Red Bull Salzbourg !

9. Le latéral droit Thomas Meunier, champion de France pour la première fois avec le PSG : «J'apprécie ! J'ai dû attendre un petit peu plus longtemps que les autres. Remporter ce titre avec la manière contre le deuxième, c'est quelque chose d'incroyable». Difficile d'imaginer meilleure passation de pouvoir que cette démonstration 7-1 contre le champion sortant, l'AS Monaco.

10. Younousse Sankharé, milieu de terrain de Bordeaux : «On colporte des rumeurs qui font qu'après, on me colle l'étiquette de 'Sankharé joueur de Gourvennec'. Mais moi j'ai signé aux Girondins de Bordeaux, je n'ai pas signé au FC Gourvennec» Seulement titularisé à deux reprises par le successeur de Jocelyn Gourvennec, Gustavo Poyet, le Sénégalais croit connaître l'explication de son faible temps de jeu.

Avec Maxifoot Autres articles Premier League : Sadio Mané d’attaque pour affronter West Bromwich Albion

Arsenal : Robin Van Persie, toujours reconnaissant envers Arsène Wenger

Liverpool : Sadio Mané attire l’attention de Danny Ings

Coupe du Monde 2018 : Saer Seck envoie les « lions » au second tour

Clément Diop n'a pas abandonné son rêve de participer à la Coupe du monde

Assane Walo Gueye (Stagiaire)