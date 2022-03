"Torture et traitement inhumain": l'adjoint du chef de la brigade du Parc de Niokolo Koba envoyé en prison

L’adjoint du chef de la brigade du Parc national de Niokolo Koba, situé dans la région de Kédougou, Ibrahima Diop, a été condamné à six (6) mois de prison ferme pour coups et blessure volontaire. Il était accusé d’avoir infligé à quatre (4) personnes, parties rechercher de la paille, un « traitement inhumain ».



Devant la barre du tribunal des Flagrants délits de Kédougou, le mis en cause a présenté ses plates excuses aux 4 victimes avant de solliciter leur pardon. Ces derniers ont dit niet.



Pour rappel, l’audition des victimes présumées avait révélé qu’elles avaient été interpellées par neuf agents en patrouille avant d’être livrées à l’adjoint du chef de brigade du secteur du Parc de Kédougou.



Ce dernier, selon Libération, a fait ligoter les victimes présumées avant de les tabasser de 9 heures à 13 heures. Il s’est servi d’une matraque et visait le postérieur des 4 victimes qui ne pouvaient même plus s’assoir.



Entendu, Ibrahima Diop a tout assumé, déchargeant totalement ses agents.